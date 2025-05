Sangue in autostrada A2 del Mediterraneo questo pomeriggio tra Eboli e Campagna al km 38 in direzione Sud.

Per cause da accertare un centauro di 30 anni ha perso il controllo della sua moto e l’impatto sull’asfalto gli è costato la vita. A nulla per lui sono valsi i soccorsi dei sanitari del VOPI giunti sul posto, le ferite gravi non gli hanno lasciato scampo.

Intervenuti gli agenti della Polizia Stradale a cui toccherà ricostruire la dinamica del tragico incidente dopo aver effettuato i rilievi. Presenti gli uomini dell’Anas per gestire la viabilità sul tratto interessato.