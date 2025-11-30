Tragico incidente in A2 del Mediterraneo ad Eboli. Automobilista perde la vita
Ancora sangue sull’A2 del Mediterraneo dove oggi pomeriggio si è registrato un drammatico incidente.
Per cause da accertare un uomo alla guida della sua Fiat Panda per cause da accertare ne ha perso il controllo uscendo fuori strada.
L’impatto non ha lasciato scampo al 54enne dei Picentini che ha perso la vita a causa delle gravi ferite poco dopo il trasporto in ospedale da parte dei sanitari del 118.
Gli agenti della Polizia Stradale dovranno ricostruire la dinamica della tragedia, mentre le squadre Anas sono intervenute per ripristinare l’ordinaria viabilità. Il traffico ha subito rallentamenti per le operazioni di soccorso e per i consentire i rilievi.
Soltanto una settimana fa, a pochi chilometri di distanza, sull’A2 hanno perso la vita due giovani nei pressi dello svincolo di Campagna.