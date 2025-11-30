E’ stato un vero e proprio successo l’evento organizzato dal Lions Club Teggiano-Polla-Tanagro questa mattina a Caggiano sulla Giornata della Salute. L’iniziativa, promossa in collaborazione con il Lions International Distretto 108YA, è stata incentrata in particolare sui fattori di rischio cardiovascolari e sullo screening osteoarticolare.

Oltre cento le persone che sono accorse presso l’area scolastica in via dell’Osservatorio dove sono state sottoposte gratuitamente a screening reumatologico, polispecialistico (glicemico, misurazione della pressione, controllo del colesterolo, screening della fibrillazione atriale ed elettrocardiogramma), grazie alla presenza dei medici Crescenzio Bentivenga, Giuseppe Altieri, Giuseppe Viola e Gaetano Russo.

“E’ stato un successo che è andato molto al di là delle nostre aspettative – ha riferito la Presidente del Lions Club Teggiano-Polla-Tanagro Maria Vittoria Maradei– Purtroppo ci dispiace per quelle persone che non è stato possibile esaminare alle quali abbiamo promesso di riceverle in un prossimo incontro che ripeteremo a breve. Voglio cogliere l’occasione per ringraziare il gruppo di lavoro composto da Pasquale Lamattina, Walter Nicodemo, Antonio Casale e Michele Pagano, nonchè i volontari della Protezione civile di Caggiano e i volontari del gruppo Anpas di Caggiano, tutti determinanti per l’ottima riuscita della manifestazione.”

A fare gli onori di casa e a congratularsi con gli organizzatori è stato il sindaco Modesto Lamattina.

“Voglio ringraziare la governance del Lions Club Teggiano-Polla-Tanagro per aver scelto il nostro comune per una iniziativa dal valore straordinario – ha riferito il sindaco Lamattina – e spero tanto che altre iniziative del genere possano svolgersi nel nostro territorio, ben felici di accoglierle con entusiasmo e con gratitudine“.

Presente nel sostenere l’iniziativa, unitamente al gruppo di lavoro, l’intera task force del sodalizio presieduto da Maria Vittoria Maradei, tra cui anche il past president Vincenzo Santini ed il tesoriere Giampiero Cafaro, unitamente al capo della Protezione civile di Caggiano Giovanni Grippo e a Rocco Matteo in rappresentanza dell’Anpas.