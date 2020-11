Tragico incidente a Felitto. Perde la vita, investito dal suo trattore, anziano di Castel San Lorenzo

Un tragico incidente si è consumato nella tarda mattinata di oggi a Felitto. A perdere la vita un 82enne di Castel San Lorenzo che, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe finito fuori strada con il suo mezzo agricolo.

Per cause in corso di accertamento, come si legge su Voce di Strada, l’anziano ha perso il controllo del suo trattore che si è improvvisamente ribaltato investendolo.

Immediati i soccorsi dei sanitari del 118 che non hanno però potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

La notizia ha scosso le due comunità di Castel San Lorenzo e Felitto, dove l’uomo era ben voluto da tutti.

– Paola Federico –