Tragedia sulla Litoranea tra Battipaglia ed Eboli. Donna in bicicletta investita e uccisa

Ha trovato la morte sull’asfalto questa sera una donna di origini marocchine che ha perso la vita dopo essere stata investita da un’auto lungo la Litoranea tra Battipaglia ed Eboli, all’altezza di località Lido Lago.

La 35enne E.J. era in sella alla sua bicicletta quando, per cause in corso di accertamento, è stata travolta da una Citroen C3 guidata da un 24enne del posto.

A nulla sono valsi i soccorsi da parte dei sanitari del 118 i quali non hanno potuto fare altro che constatare la morte della donna a causa della gravità delle ferite dovute al violento impatto.

Sul tragico incidente indagano i Carabinieri della Stazione di Santa Cecilia, coordinati dalla Compagnia di Eboli diretta dal Capitano Luca Geminale.

Sulla salma della donna è stato effettuato un esame esterno da parte del medico legale e successivamente è stata trasferita presso l’obitorio dell’ospedale di Eboli per ulteriori esami che verranno eseguiti domani. L’auto e la bicicletta saranno invece sequestrati.

Le attività d’indagine avviate dai militari dell’Arma saranno eseguite al fine di chiarire con esattezza la dinamica di quanto accaduto e fare luce su eventuali responsabilità del 24enne che potrebbe rispondere di omicidio colposo.

– Chiara Di Miele –