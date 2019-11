Mondiali Under 17. Gaetano Oristanio di Roccadaspide porta la Nazionale Italiana ai quarti di finale

E’ firmata Gaetano Oristanio, giovane calciatore di Roccadaspide, la prodezza che manda l’Italia dritta ai quarti di finale del Mondiale Under 17. Un mancino da 30 metri che si infila sotto l’incrocio e che regala la qualificazione agli azzurri. Dopo la vittoria contro l’Ecuador, l’Italia Under 17 incontrerà ai quarti di finale il Brasile.

Il giovane calciatore è molto apprezzato per la sua capacità di ricoprire tutti i ruoli dalla trequarti in avanti.

Gaetano, sulle orme di papà Rosario, ex giocatore con una carriera tra Serie C e dilettanti, è subito entrato nella rosa dei calciatori di Roccadaspide e Peluso Academy di Avellino, per approdare poi all’Inter nel 2016, dove in tre anni ha conquistato un secondo posto in Under 15 e due scudetti con Under 16 e Under 17.

Dopo aver concluso la stagione passata con la vittoria del campionato e la supercoppa di categoria, è arrivato l’esordio nella primavera nerazzurra e la convocazione al Mondiale.

– Antonella D’Alto –

