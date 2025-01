Tragedia sfiorata questa mattina in una struttura sanitaria in località San Vito a Sant’Arsenio.

Un uomo del posto, per cause da accertare, è precipitato dal secondo piano della struttura dove era ospite. Subito sono stati allertati i soccorsi che hanno condotto l’uomo al Pronto Soccorso dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla per le cure del caso.

Nonostante la paura, fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Sulla vicenda è intervenuto il vicesindaco di Sant’Arsenio Andrea Vricella: “Ci dispiace per quanto accaduto, solidarietà al nostro cittadino e alla sua famiglia. Da parte mia e dell’intera Amministrazione comunale gli porgiamo gli auguri una pronta guarigione. È una struttura presente da anni nel nostro territorio e alla quale siamo particolarmente affezionati, speriamo che fatti del genere non capitino più”.