La Pro Loco Teggiano è lieta di annunciare che la cerimonia di premiazione della 1^ edizione del concorso multimediale “IncontrArti a Teggiano – Alla Tavola della Principessa Costanza” si terrà domenica 23 febbraio, con inizio alle ore 11:00, presso il suggestivo Complesso della Santissima Pietà.

È stata nominata la giuria composta da figure autorevoli: Alessandra Barone (giornalista del Tg1), Angelo Raffaele Marmo (co-direttore del “Quotidiano Nazionale”), Eduardo Scotti (giornalista del quotidiano “La Repubblica”), Massimo Pica (stimato fotografo campano) e in rappresentanza della Pro Loco Teggiano, il presidente Biagio Matera. I giurati sono già al lavoro e stanno esaminando con attenzione tutte le opere in gara.

Il concorso, lanciato nell’ambito della manifestazione medievale “Alla Tavola della Principessa Costanza”, ha rappresentato una grande novità della 29^ edizione invitando i partecipanti a raccontare l’emozione della festa attraverso foto, video o saggi giornalistici.

“Alla Tavola della Principessa Costanza” ogni anno, l’11, 12 e 13 agosto, attira decine di migliaia di visitatori a Teggiano rievocando i festeggiamenti svoltisi nel 1480 per le nozze tra Antonello Sanseverino, Principe di Salerno e Signore di Diano e Costanza, figlia di Federico da Montefeltro, il celebre Duca di Urbino. Durante i tre giorni della manifestazione il centro storico di Teggiano si trasforma in un autentico borgo medievale con figuranti in costume, cortei storici, spettacoli, mestieri antichi e degustazioni enogastronomiche. Tra i momenti più attesi il Corteo Storico con più di 500 partecipanti e l’Assalto al Castello, spettacolo suggestivo che riproduce episodi storici con effetti scenici e fuochi d’artificio.

L’evento organizzato dalla Pro Loco Teggiano negli anni si è affermato come una delle più importanti manifestazioni medievali d’Italia e rappresenta una vetrina unica per valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale del territorio.

“L’obiettivo del concorso multimediale – spiega il presidente della Pro Loco Teggiano Biagio Matera- è stato quello di creare un ponte tra passato e presente coinvolgendo attivamente cittadini e visitatori per celebrare la storia e la cultura di Teggiano. Questa prima edizione ha riscosso un notevole successo, e abbiamo registrato diverse proposte di qualità provenienti dai partecipanti”.

La cerimonia di premiazione non sarà solo l’occasione per celebrare i vincitori, che riceveranno un premio di 500 euro per ciascuna categoria (fotografia, video e saggio giornalistico), ma anche un momento per ribadire l’importanza di valorizzare il patrimonio storico e culturale di Teggiano in periodi diversi da quelli estivi.

“Il nostro intento – conferma il presidente Matera- è quello di far parlare della Principessa Costanza non soltanto ad agosto ma durante tutto l’anno. Il concorso in questa ottica rappresenta un importante contributo, reso possibile grazie al fondamentale supporto della Fondazione Banco di Napoli, che ha creduto nella valenza culturale del progetto e ne ha sostenuto la realizzazione. Invitiamo tutta la comunità di Teggiano e del Vallo di Diano a segnare sul calendario la data del 23 febbraio e a partecipare a questo evento speciale, che rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di promozione del nostro territorio”.