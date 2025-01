La VII edizione del premio “Start up Evolution —Pinuccio Lamura” volge alle sue battute finali ma c’è ancora spazio per la creatività e l’innovazione.

Infatti per garantire a tutti i partecipanti la possibilità di completare al meglio le proprie candidature e permettere a nuove idee di farsi avanti il Gruppo Lamura, in accordo con i partner coinvolti, ha deciso di prorogare al 28 febbraio il termine per la presentazione dei progetti.

Un modo per sostenere ulteriormente la giovane imprenditoria e dare spazio e tempo all’innovazione per prendere forma.

La partecipazione al bando è gratuita ed è ovviamente confermato il premio finale pari a 5.000 euro.

Tutte le informazioni per l’adesione si trovano sul sito www.dfl.it/start-up-evolution/