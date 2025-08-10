Tragedia sfiorata venerdì sera lungo Corso Vittorio Emanuele a Salerno.

Qui all’improvviso una lastra di marmo si è staccata da un palazzo finendo sul centro pedonale della città. Il tutto è accaduto intorno alle 21: fortunatamente in quel momento le attività commerciali erano già chiuse e non stavano passando persone in quel punto.

Forte lo spavento per alcuni cittadini che hanno assistito alla scena vedendo il pezzo marmoreo andare in frantumi.

Sul posto sono stati allertati ad intervenire sia gli agenti della Polizia Municipale che i Vigili del Fuoco che hanno proceduto a mettere in sicurezza la zona.