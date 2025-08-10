Cresce l’allarme sicurezza in città a Salerno, soprattutto dopo gli avvenimenti degli ultimi giorni.

In particolare è stato chiesto ancora una volta alle autorità che vengano effettuati più controlli e impiegate più pattuglie dopo un episodio di violenza avvenuto nel centro storico nelle scorse sere.

Protagonista dell’accaduto è un senegalese di 27 anni, irregolare sul territorio italiano, che avrebbe iniziato a molestare i passanti, probabilmente in stato di alterazione psicofisica. Le vittime, spaventate dalle richieste di denaro, offese e dagli atteggiamenti del giovane, hanno richiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine.

In via dei Mercanti è dunque giunta una Volante della Polizia di Stato. Il 27enne è stato condotto negli uffici della Questura per maggiori accertamenti: qui avrebbe iniziato ad aggredire i poliziotti con calci e pugni, ferendoli. Il giovane ha perpetrato la sua violenza anche ai sanitari del 118 intervenuti per soccorrere gli agenti. In totale sono stati 6 i feriti condotti al “Ruggi”.

Con non poche difficoltà il senegalese è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.