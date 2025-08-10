Barca alla deriva rischia di finire contro gli scogli a Camerota. Interviene la Guardia Costiera
Barca alla deriva nei pressi del porto di Marina di Camerota.
L’imbarcazione, grazie al tempestivo intervento degli uomini della Guardia Costiera di Palinuro, diretti dal Tenente di Vascello Samantha Losito, è stata messa al sicuro evitando che finisse contro gli scogli.
Le persone a bordo non avevano notato alcuna anomalia ed erano scese per godersi la serata, pensando di averla messa in sicurezza.
Probabilmente, l’ancora non ha retto sul fondale.
Il natante è stato messo in sicurezza evitando guai peggiori.