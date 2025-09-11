Tragedia sfiorata a Salerno. Albero si abbatte al suolo in zona Pastena
Tragedia sfiorata nel primo pomeriggio di oggi a Salerno, in zona Pastena.
Nei pressi della metropolitana un albero si è abbattuto al suolo.
Fortunatamente in quel momento non transitava nessuno, evitando così una possibile tragedia.
Solo qualche giorno fa, sempre a Salerno, un albero è caduto su due auto in sosta in piazza Matteo Luciani.
Sull’accaduto è intervenuto anche il consigliere comunale Dante Santoro che chiede una maggiore attenzione alla manutenzione da parte delle autorità preposte.