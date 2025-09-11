Attimi di paura nel pomeriggio di oggi nella Zona Industriale di Contursi Terme.

Per cause da accertare, un giovane operaio di una ditta che si occupa di tettoie sarebbe caduto da un’altezza di oltre quattro metri riportando vari traumi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno allertato immediatamente l’équipe dell’Unità Operativa Complessa di Anestesia e Terapia Intensiva dell’ospedale di Oliveto Citra, diretta dal dottor Luigi Pandolfo, e l’équipe di Ortopedia diretta dal dottor Giampiero Calabrò.

Qui, dopo le prime cure, è stato disposto il trasferimento in eliambulanza presso il “Ruggi” di Salerno.