Istituti Paritari “Athena” di Teggiano ricerca docenti qualificati da inserire nel proprio organico per l’anno scolastico 2025/2026.
Le figure ricercate riguardano le seguenti classi di concorso:
Scienze Motorie – A048
Matematica – A026
Inglese – A024
Informatica – A041
Meccanica – A042
Economia Aziendale – A045
Gli interessati possono inviare la propria Messa a Disposizione (MAD) all’indirizzo email istitutiathena@gmail.com
