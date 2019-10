Tragedia in strada ad Agropoli. 60enne accusa un malore mentre è alla guida e perde la vita

Tragico episodio questa mattina ad Agropoli dove un 60enne del posto ha perso la vita mentre si trovava alla guida della sua auto.

L’uomo, probabilmente a causa di un malore, ha perso il controllo del veicolo in località Moio.

Sul posto a nulla sono valsi i soccorsi dei sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che accertarne la morte, sopraggiunta per cause naturali.

Intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Agropoli per ricostruire la dinamica del drammatico accaduto che non è ancora del tutto chiara.

– Chiara Di Miele –