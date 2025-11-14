Tragedia a Sessa Cilento. Anziano muore schiacciato da un albero
Tragedia questa mattina a Sessa Cilento.
Un 82enne è stato schiacciato da un albero mentre stava effettuando dei lavori di taglio.
Sul posto sono intervenuti i sanitari della Misericordia di Vallo della Lucania che non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. Presenti i Carabinieri per gli accertamenti necessari.
La notizia si è diffusa rapidamente anche nel vicino paese di Omignano ed entrambe le comunità sono cadute nello sconforto per la scomparsa dell’amato anziano.