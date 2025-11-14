E’ stato sorpreso con cocaina e crack pronti da spacciare, finendo in manette.

Per questo motivo, ieri, a Salerno i Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato un uomo.

L’accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in quanto l’indagato sarebbe stato trovato in seguito a una perquisizione con 68 grammi complessivi di droga e materiale per il confezionamento.

Per il pusher sono così scattate le manette.