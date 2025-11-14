Chiedono “verità e giustizia anche per Fabio Cagnazzo” le tante persone che questa mattina a Salerno hanno organizzato un flash mob di solidarietà per il Colonnello dei Carabinieri che si trova sotto inchiesta per l’omicidio del Sindaco Pescatore di Pollica Angelo Vassallo.

Amici, sostenitori ed ex colleghi si sono ritrovati davanti alla Cittadella Giudiziaria mentre si stava tenendo all’interno l’udienza preliminare.

Hanno indossato magliette e casacche con la scritta “Io sto con Fabio Cagnazzo” e hanno mostrato a tutti lo striscione con la scritta che rivendica verità e giustizia per il Colonnello.

I sostenitori di Cagnazzo gli testimoniano in questo modo la loro vicinanza chiedendo la verità processuale, convinti della sua innocenza.

Era presente tra loro anche la sorella di Cagnazzo e mentre si stava svolgendo il flash mob è arrivato Antonio Vassallo, figlio del Sindaco Pescatore, che ha fatto il suo ingresso in Tribunale per presenziare all’udienza preliminare.