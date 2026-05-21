Tragico incidente stradale a Moliterno, perde la vita una donna
Drammatico incidente stradale questa mattina a Moliterno sulla Statale 103.
Una 46enne di Sarconi ha perso il controllo della sua Fiat Panda per cause in fase di accertamento ed è finita in un terreno adiacente alla strada.
L’impatto le è stato fatale e a nulla sono valsi i soccorsi dei sanitari del 118.
Sul posto i Vigili del Fuoco per le operazioni di soccorso e i Carabinieri della Compagnia di Viggiano per ricostruire la dinamica del tragico incidente.
Sconvolta la Val d’Agri appena appresa la notizia.