Tragedia a Salvitelle.Anziano investito perde la vita in ospedale,automobilista accusato di omicidio stradale

Attimi di paura ieri sera a Salvitelle dove un 66enne del posto è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada nel centro abitato. Per cause in corso di accertamento, un 25enne sempre del posto alla guida di una Fiat Punto avrebbe urtato il pedone che stava attraversando in Largo San Sebastiano.

Il 66enne, dopo l’impatto con l’auto, è caduto a terra riportando diversi traumi ed è stato trasportato dai sanitari del 118 all’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Le sue condizioni sono peggiorate ulteriormente ed è stato disposto il trasferimento al “Ruggi” di Salerno dove è morto nella notte.

Al 25enne è stata ritirata la patente ed è stato denunciato. È accusato di omicidio stradale, inoltre sarebbe risultato positivo ai cannabinoidi.

Per i rilievi del caso sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Caggiano che hanno provveduto a sequestrare l’automobile per ulteriori accertamenti.

– Rosanna Raimondo –