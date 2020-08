Amore, dedizione e disponibilità. La comunità di Vietri di Potenza saluta Suor Maria Domenica e Suor Lory

Vietri di Potenza saluta Suor Maria Domenica e Suor Lory, che sono state trasferite in altre strutture rispettivamente dopo 17 e 7 anni dal loro arrivo tra la comunità vietrese. Sono stati momenti emozionanti quelli vissuti nella serata di ieri prima nella Chiesa Madre con la messa di saluto officiata da don Vito Serritella e successivamente durante una piccola festa organizzata all’interno della Casa delle Suore Riparatrici del Sacro Cuore, dove in tanti hanno salutato le due suore.

Suor Maria Domenica è arrivata a Vietri diciassette anni fa. Calabrese, dopo un lungo periodo di attività, all’età di 96 anni fa rientro presso la sua terra natia a Sant’Andrea Apostolo dello Ionio. Importante è stata la sua attività nell’accompagnare ed istruire i bambini frequentanti la Scuola Materna comunale e durante le attività di catechismo.

Suor Lory, originaria delle Filippine, è arrivata a Vietri sette anni fa. Quest’ultima è stata trasferita a Vieste, presso la Casa delle Suore Riparatrici del Sacro Cuore. Suor Lory, 63 anni, in un periodo ha dato un importante supporto per le attività presso la Sacrestia della Chiesa Madre. Importante è stata la sua amorevole assistenza per Suor Gerarda Benedetto, una delle suore più longeve al mondo, scomparsa il 28 marzo 2014 dopo 60 anni trascorsi a Vietri.

Resta nella struttura delle Suore Riparatrici del Sacro Cuore, situata in Piazza del Popolo, Suor Asuncion (a Vietri da 16 anni), insieme a Suor Biny, di origini indiane, arrivata nei giorni scorsi da Rossano Calabro.

