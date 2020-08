Assembramenti e violazione delle norme anti-Covid. Chiusa una discoteca di Policastro, multa di 1000 euro

Un’operazione congiunta effettuata nel corso della nottata dai Carabinieri della Stazione di Vibonati agli ordini del Maresciallo Francesco Barile e dai nilitari del Nucleo Operativo guidati dal Maresciallo Giuseppe Forte ha portato alla chiusura di una nota discoteca di Policastro Bussentino.

I militari nel corso degli accertamenti hanno ravvisato la violazione delle norme anti-Covid previste nell’ordinanza della Regione Campania.

Molti avventori infatti erano privi dei dispositivi di protezione e non rispettavano il distanziamento sociale. Per tali ragioni da parte delle Forze dell’Ordine è stata elevata una multa di 1000 euro al gestore e disposta la chiusura per cinque giorni dell’attività.

Le operazioni iniziate dai militari alle 3 del mattino sono terminate dopo qualche ora.

– Maria Emilia Cobucci –