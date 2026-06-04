L’Amministrazione comunale di Sant’Arsenio ha scelto di dedicare una giornata ai valori fondanti della Repubblica e al tema della legalità con l’iniziativa “80 anni di Repubblica: Costituzione e Legalità”.

L’evento si terrà sabato 6 giugno alle ore 17 con l’ospite d’eccezione Giuseppe Lumia, esponente della Fondazione Antonio Caponnetto ed ex presidente della Commissione parlamentare Antimafia.

Il confronto sarà coordinato dalla giornalista Federica Pistone e rappresenterà un’occasione di riflessione sui principi costituzionali, sull’impegno civile e sul contrasto alle mafie, temi centrali nel percorso democratico del Paese.

Il programma prevede in apertura la deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti in Guerra, momento solenne per rendere omaggio a chi ha sacrificato la propria vita per il Paese.

L’iniziativa, che si terrà presso la Sala Biblioteca al secondo piano dell’Istituto Antonio Sacco, si inserisce nel calendario delle celebrazioni per l’80° anniversario della Repubblica Italiana, con l’obiettivo di coinvolgere istituzioni, scuole e cittadini in un momento di memoria e approfondimento civile.