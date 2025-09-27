Tragedia nella notte a Pontecagnano in via Raffaello Sanzio.

Per cause da accertare un 83enne è precipitato dal sesto piano di un palazzo e ha perso la vita.

A nulla sono valsi i soccorsi da parte dei sanitari del VOPI, giunti sul posto con ambulanza e automedica. L’anziano è morto sul colpo a causa del violento impatto sull’asfalto e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

I Carabinieri dovranno ricostruire quanto accaduto e appurarne le cause. Potrebbe essersi trattato di un gesto estremo dell’83enne, che era vedovo.