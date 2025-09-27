“Una serata da sogno” così il presidente Giuseppe Detta al suono della sirena che ha sancito la netta affermazione dello Sporting Sala Consilina nel derby con il Napoli finito 5-1.

“Sono davvero contento per la prova offerta dalla squadra che ha entusiasmato i tanti tifosi che hanno gremito gli spalti e hanno apprezzato lo spettacolo. Davvero un inizio di campionato da incorniciare” ha commentato il patron.

Il derby tra i gialloverdi salesi e i vice campioni d’Italia del Napoli Futsal ha aperto la 42esima edizione del massimo campionato di Futsal. Lo Sporting Sala Consilina del tecnico Felipe Conde nel quintetto iniziale ha visto in campo i due nuovi innesti Mello e il nazionale Rossetti, insieme al portiere Fiuza, al capitano Carducci e allo scatenato Arillo.

Di rilievo la prova anche di chi è subentrato, quindi Vidal, Del Mestre, anche loro nello score dei marcatori, ma da applausi la prova di Diaz e Igor.

Sul fronte opposto, il tecnico dei partenopei Angelini ha dovuto fare i conti con assenze pesanti, ma ha schierato un team sempre competitivo tra cui l’ex di turno Grasso, autore dell’unica rete per i partenopei.

Fin dalla partenza si è capito che per il Napoli non sarebbe stata una serata semplice, in meno di 4’ Arillo ha firmato la rete che ha rotto l’equilibrio con una giocata che ha fatto esplodere il Pala San Rufo.

La gara giocata a ritmi alti è restata in equilibrio quasi fino alla fine della prima frazione. Accade tutto negli ultimi tre minuti: dapprima il Napoli beneficia di un tiro libero, poi il portoghese Varela si fa ipnotizzare da Fiuza. Passano pochi secondi e Arillo viene atterrato in area, l’arbitro assegna il rigore che il pivot non sbaglia e manda al riposo lo Sporting Sala Consilina in vantaggio 2-0. Nella ripresa il Napoli parte forte, ma il muro dei padroni di casa regge e, dopo un clamoroso palo di Delmestre, lo stesso calcettista con una spettacolare rete firma il 3-0.

Angelini, tecnico dei napoletani, gioca da subito la carta del portiere di movimento, ma la scelta non paga perché a metà tempo Rossetti firma il poker per i salesi. Il Napoli, punto nell’orgoglio con Renzo Grasso, accorcia le distanze. Poi gli ultimi minuti sono vibranti: Arillo, sicuramente l’MVP del match, reagisce a una prolungata trattenuta di De Luca e per lui scatta il rosso. Nonostante l’uomo in meno, lo Sporting Sala Consilina trova con Vidal la rete del definitivo 5-1.

Al suono della sirena esplode la festa in campo e sugli spalti per questa bella vittoria che fa partire con il piede giusto la terza stagione consecutiva dei salesi nella Serie A di Futsal.

Il prossimo impegno in trasferta tra una settimana sul campo della Fortitudo Pomezia.