Ilaria De Rosa di Sala Consilina è la nuova campionessa del quiz di Canale 5 condotto da Gerry Scotti “La ruota della fortuna”.

La 33enne biologa che per lavoro vive a Roma ma è fortemente legata alla sua città questa sera ha spodestato la campionessa in carica Benedetta di Benevento aggiudicandosi la prossima gara che andrà in onda domani sera nel prime time della rete ammiraglia della Mediaset.

Sorridente e preparata, la giovane valdianese è arrivata fino al gioco finale “Ultimo round” e si è aggiudicata il titolo di campionessa, partecipando ai vari round del quiz, tra cui il “Triplete” e “La ruota del tempo”.

Obiettivo del gioco è indovinare le frasi nascoste dietro il tabellone comprando consonanti e vocali. In un round, ovviamente, Ilaria ci ha tenuto a comprare la “S di Sala Consilina”.