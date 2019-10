Tragedia a Montesano sulla Marcellana. Uomo muore ustionato nella sua abitazione

Tragedia questa mattina a Montesano Scalo, in Via Tempa Pilone.

Franco Polito, 68enne del posto, è rimasto gravemente ustionato ed è morto dopo che un incendio ha lambito la sua abitazione.

L’uomo, vedovo, viveva da solo. Ha riportato ustioni su quasi la totalità del corpo ed è stato ritrovato vicino al camino di casa. Secondo una prima ricostruzione, il 68enne stava ravvivando la fiamma del fuoco con dell’alcool etilico. L’uomo sarebbe poi caduto perdendo i sensi e spezzandosi, inoltre, un polso.

Sul posto è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina.

Presenti i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina e quelli della Stazione di Buonabitacolo, al comando del Capitano Davide Acquaviva, per ricostruire la dinamica di quanto accaduto, gli agenti della Polizia Municipale di Montesano sulla Marcellana e i sanitari del 118.

Sul posto presente anche l’Unità Operativa di Veterinaria dell’Asl Salerno rappresentata dai dottori Fornino, Cirone e Guozzo che hanno avviato le cure necessarie per il cane dell’uomo presente in casa e che ha inalato i fumi dell’incendio. La bestiola è stata presa in carico dal servizio veterinario e sarà restituita ai familiari.

L’uomo lascia due figli che lavorano e vivono lontano da Montesano.

– Claudia Monaco –