Un weekend segnato dalla fine delle vacanze: molti italiani tornano a casa per la ripresa delle attività lavorative. A partire dal 25 luglio, data di inizio dell’esodo estivo, Anas ha registrato 203 milioni di spostamenti. Il traffico estivo non si concentra solo nei weekend: la mobilità coinvolge tutta la settimana, con milioni di italiani in viaggio ogni giorno. Due spostamenti su tre avvengono nei giorni feriali mentre i fine settimana restano i giorni di maggiore affluenza con un picco già dal primo weekend di luglio. Le partenze “intelligenti” durante i giorni feriali hanno contribuito a distribuire il traffico, limitare al massimo le congestioni, garantire percorsi più confortevoli. Si conferma così l’efficacia dei bollini: molti automobilisti hanno scelto di muoversi nei giorni con traffico più basso e così ottimizzato tempi e sicurezza.

Sulla rete Anas questo fine settimana è atteso traffico in costante aumento per i rientri verso le grandi città del Centro-Nord. In base alle stime dell’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas si attendono 12 milioni e 255mila spostamenti di autoveicoli. Viabilità Italia ha annunciato bollino rosso nel pomeriggio di oggi, nella mattinata di domani, sabato 23 agosto, e nell’intera giornata di domenica 24.

Per il grande aumento dei flussi Anas ha potenziato l’impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Fino all’8 settembre saranno chiusi o sospesi 1.392 cantieri, circa l’83% di quelli attivi (1.672).

Gli itinerari interessati da questo weekend di controesodo saranno in direzione Nord verso le grandi città provenienti dalle dorsali adriatica, tirrenica e jonica, e lungo i valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia. L’intensificazione della circolazione potrà riguardare le principali arterie del Paese: l’A2 del Mediterraneo, le Statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria, l’A19 “Palermo-Catania” e l’A29 “Palermo-Mazara del Vallo”, la Statale 131 “Carlo Felice” in Sardegna, la Statale 148 “Pontina” nel Lazio, arteria particolarmente trafficata che insieme alla Statale 7 “Appia” assicura i collegamenti tra Roma e le località turistiche del basso Lazio, l’Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia-Romagna e collega il Nord-Est con il Centro Italia, le direttrici SS1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria), SS16 Adriatica (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto). Al Nord i Raccordi Autostradali RA13 e RA14 in Friuli-Venezia Giulia verso i valichi di confine, la Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia, la Statale 45 di Val Trebbia in Liguria, la Statale 26 della Valle d’Aosta e la Statale 309 “Romea” tra Emilia-Romagna e Veneto e la Statale 51 di Alemagna in Veneto.

Il divieto di transito dei veicoli pesanti è in vigore domani, sabato 23 agosto, dalle 8 alle 16 e domenica 24 agosto dalle 7 alle 22.