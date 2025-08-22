A Battipaglia gli agenti del Comando di Polizia Locale, coordinati sul posto dal Vice Comandante Domenico Di Vita, hanno svolto un’attività di presidio e di serrato controllo di polizia stradale in Piazza Moro e in Piazza Ferrovia.

Sono stati fermati i trasgressori che non rispettano la delibera di Giunta che ha decretato come isola pedonale la zona di Piazza Moro.

Diverse persone sono state fermate mentre attraversavano la piazza su velocipedi a pedalata assistita come i monopattini e biciclette elettriche.

I mezzi sono stati sequestrati.