Un incendio si è verificato nella notte a Villammare, frazione marina di Vibonati.

Per cause da accertare, le fiamme sono divampate da una casetta, costituita prevalentemente da legno e lamiere, e si sono propagate coinvolgendo altre due abitazioni.

La casetta è stata completamente distrutta mentre le altre hanno subito seri danni.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco dei Distaccamenti di Sala Consilina e Policastro, supportate da un’autoscala partita da Eboli e un’autobotte da Salerno, per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza degli stabili. Presenti anche i Carabinieri della Compagnia di Sapri e della Stazione di Vibonati.

Solo tanta paura e fortunatamente non si registrano feriti. Ignote le cause scatenanti.

“Un ringraziamento alle squadre dei Vigili del Fuoco di Sala Consilina e Policastro, ai Carabinieri della Compagnia di Sapri e della Stazione di Vibonati che sono intervenuti per domare le fiamme e ai nostri agenti della Polizia Locale, il Maresciallo Giovanni Orlanno ed Enzo Cariello, che hanno evacuato le persone presenti, collaborato e assistito alle operazioni di spegnimento fino all’alba” sono le parole del primo cittadino Manuel Borrelli.