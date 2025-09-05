L’esodo è finito, ma questo weekend non mancheranno le partenze grazie a un meteo contrassegnato dalle alte temperature e per gli ultimi rientri prima dell’apertura delle scuole nel corso dei prossimi giorni. Sulla rete Anas questo fine settimana è atteso traffico in costante aumento oggi e domani, sabato 6 settembre, verso le località turistiche per le ultime vacanze e in particolare il pomeriggio di domenica 7 settembre per il ritorno nelle grandi città del Centro-Nord. In base alle stime dell’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas si attendono 12 milioni e 800mila spostamenti di veicoli.

Viabilità Italia ha annunciato bollino rosso nel pomeriggio di domani, sabato 6 settembre, e in particolare in quello di domenica 7.

Anche in questo weekend Anas ha potenziato l’impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Fino all’8 settembre saranno chiusi o sospesi 1.392 cantieri, circa l’83% di quelli attivi (1.672).

Gli itinerari interessati da questo weekend di controesodo saranno in direzione Nord verso le grandi città provenienti dalle dorsali adriatica, tirrenica e jonica e lungo i valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia. L’intensificazione della circolazione potrà riguardare le principali arterie del Paese: l’A2 del Mediterraneo, le Statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria, le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia, la Statale 131 “Carlo Felice” in Sardegna, la Statale 148 Pontina nel Lazio, arteria particolarmente trafficata che insieme alla Statale 7 Appia assicura i collegamenti tra Roma e le località turistiche del basso Lazio, l’Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia-Romagna e collega il Nord-Est con il Centro, le direttrici SS1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria), SS16 Adriatica (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto).

Al Nord i Raccordi Autostradali RA13 ed RA14 in Friuli-Venezia Giulia verso i valichi di confine, la Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia, la Statale 45 di Val Trebbia in Liguria, la Statale 26 della Valle d’Aosta, la Statale 309 Romea tra Emilia-Romagna e Veneto e la Statale 51 di Alemagna in Veneto.

Il divieto di transito dei veicoli pesanti è in vigore domenica 7 settembre dalle 7 alle 22.