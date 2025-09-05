La Regione Campania ha riconosciuto il valore immateriale del culto e della festa legati alla Madonna della Speranza a Battipaglia.

“Si riconosce il valore culturale della candidatura ai fini della salvaguardia del patrimonio culturale immateriale campano, con specifico riferimento alla sezione celebrazioni del Disciplinare regionale” è la motivazione della Regione che inserisce la festa nel calendario IPIC (Patrimonio Culturale Immateriale Campano).

La sindaca Cecilia Francese ha commentato con entusiasmo la notizia a nome dell’intera comunità.

“Si tratta di un riconoscimento importante che inorgoglisce l’Amministrazione e l’intera comunità – ha dichiarato -. Questo riconoscimento giunge quando il Vaticano ha richiesto la presenza della Statua della nostra Madonna della Speranza per la celebrazione del Giubileo della Consolazione”.

La statua tornerà in Vaticano per la veglia di preghiera per il Giubileo della Consolazione presieduta da Papa Leone XIV il prossimo 15 settembre.