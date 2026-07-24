Primo grande fine settimana di partenze, scatta il piano esodo estivo: in vista dell’aumento dei flussi veicolari Anas ha potenziato l’impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Da oggi fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l’83% di quelli attivi (1.414).

In base alle stime dell’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas da oggi fino a domenica 26 luglio sulle strade e autostrade della società del Gruppo Fs ci saranno oltre 27 milioni di spostamenti di autoveicoli. Lungo la rete Anas per l’ultimo fine settimana di luglio è atteso traffico in costante aumento. Viabilità Italia prevede bollino rosso oggi pomeriggio, domani mattina, sabato 25 luglio, e domenica pomeriggio, 26 luglio.

Il divieto di transito dei veicoli pesanti è in vigore oggi dalle ore 16.00 alle 22.00, sabato 25 luglio dalle 8.00 alle 16.00 e domenica 26 luglio dalle 7.00 alle 22.00.

L’intensificazione della circolazione potrà riguardare i principali itinerari turistici: l’A2 del Mediterraneo che attraversa Campania, Basilicata e Calabria, le Statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria, le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia, la Statale 131 Carlo Felice in Sardegna, la Statale 148 Pontina nel Lazio, l’Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia Romagna, le direttrici SS1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria), SS16 Adriatica (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto), i Raccordi Autostradali RA13 ed RA14 in Friuli-Venezia Giulia verso i valichi di confine, la SS36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia, la SS45 di Val Trebbia in Liguria, la SS26 della Valle d’Aosta e la SS309 Romea tra Emilia-Romagna e Veneto e la SS 51 di Alemagna in Veneto.

Per chi si mette in viaggio è importante seguire una serie di accortezze: dotarsi di generi di prima necessità e di una scorta d’acqua per evitare disidratazione durante il viaggio, soprattutto nei giorni in cui è previsto grande caldo, controllare il veicolo, in particolare pressione degli pneumatici, efficienza delle luci, livelli di olio e acqua, consultare il meteo e il calendario dei giorni critici, valutando eventuali percorsi alternativi, non assumere sostanze alcoliche o droghe prima o durante la guida, tutti i passeggeri e il guidatore devono indossare la cintura e assicurare i bambini nei seggiolini o negli adattatori (fino a 1,50 metri di altezza), rispettare i limiti di velocità e tenersi sempre sulla corsia libera a destra mantenendo la distanza di sicurezza, in caso di stanchezza fermarsi subito in sicurezza nelle aree di servizio per riposarsi e recuperare le energie, non distrarsi mai alla guida.