E’ attraccata stamattina al Porto di Salerno una nave con a bordo 6 migranti di origine somala.

La Open Arms ha soccorso in mare quattro maggiorenni e due minorenni che erano su un piccolo gommone. Terminata la traversata, le operazioni di accoglienza sono state coordinate dalla Prefettura di Salerno.

Ad attendere i migranti, oltre al Prefetto Francesco Esposito e al Questore Giancarlo Conticchio, il Maggiore Antonio Corvino, Comandante della locale Compagnia Carabinieri, gli operatori della Croce Rossa he hanno prestato le cure dove necessario e i volontari della Protezione Civile e della Caritas.

“Sebbene l’organizzazione sia ben rodata, oggi bisogna seguire procedure nuove, introdotte col Patto di migrazione e asilo siglato a livello europeo – ha dichiarato il Prefetto Esposito -. Le procedure di identificazione e quelle sanitarie saranno più approfondite e, qualora i casi lo richiedano, si affronteranno procedure accelerate alle frontiere”.

Il Prefetto ha rimarcato che oggi è un nuovo inizio nel campo dell’accoglienza migranti. “Gli adulti appena sbarcati resteranno in provincia di Salerno, mentre i minori saranno presi in carico dai progetti Fami, Fondo migrazione e asilo gestito dal Ministero dell’Interno attraverso la rete dei Comuni – ha proseguito-. La procedura assicura maggiore accuratezza nello screening iniziale”.