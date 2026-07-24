Minaccia l’ex compagna e la madre di lei, finisce in carcere. E’ quanto accaduto a Salerno nel quartiere Sant’Eustachio dove un 34enne di Torre del Greco avrebbe minacciato di morte le due donne dopo una serie di episodi di violenze e stalking.

Il dramma ha avuto inizio successivamente alla fine della relazione sentimentale tra lui e la 30enne.

Sarebbe arrivato a casa della sua ex e, dopo aver minacciato le donne, avrebbe dato fuoco all’auto della vittima danneggiandola lievemente.

Sul posto sono stati allertati i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia che lo hanno bloccato e perquisito, trovandolo con un coltello a serramanico e un accendino.

L’uomo è stato quindi arrestato e trasferito nel Carcere di Fuorni a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.