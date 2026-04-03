Nella Sala di Protezione Civile della Prefettura di Potenza ieri si è riunito il Comitato Operativo per la Viabilità (C.O.V.), convocato dal Prefetto Michele Campanaro per una analisi congiunta sulla situazione della rete stradale e della viabilità provinciale in previsione dell’incremento dei volumi di traffico atteso per le festività pasquali.

Presenti i referenti della Questura, del Comando Provinciale dei Carabinieri, del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, della Sezione della Polizia Stradale, del Comando Provinciale Vigili del Fuoco, del Centro Operativo Autostradale COA, dell’Area Gestione Rete Autostrada del Mediterraneo – ANAS spa, della Struttura Territoriale Basilicata – ANAS s.p.a., della Provincia di Potenza, dell’Ufficio Protezione Civile Regione Basilicata e del DEU – 118.

La riunione si inserisce nel quadro delle indicazioni diramate nei giorni scorsi dal Capo della Polizia che ha richiamato l’attenzione dei Prefetti sulla necessità di promuovere ogni utile iniziativa di coordinamento tra le Forze di Polizia, la Polizia Stradale e le Polizie Locali, anche con il coinvolgimento degli Enti gestori della rete viaria, al fine di contenere l’incidentalità e garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione nei periodi di maggiore mobilità. Nel corso dei lavori i responsabili di ANAS hanno comunicato la rimozione dei cantieri maggiormente impattanti lungo la rete di competenza, al fine di favorire la fluidità della circolazione nei giorni di festa, pur permanendone un limitato numero non rimovibile ma che non presenta particolari profili di attenzione.

Sul Raccordo autostradale 05 “Sicignano–Potenza” e sulla SS 407 Basentana, nel tratto compreso tra il raccordo e lo svincolo per Matera, non saranno presenti cantieri, ma esclusivamente restringimenti di carreggiata e scambi di corsia, senza riflessi sulla viabilità. Sulla SS 585 “Fondovalle del Noce” permane un tratto a senso unico alternato per la presenza di un cantiere non rimovibile. Sul punto specifico ANAS, accogliendo le indicazioni emerse al Tavolo, provvederà a razionalizzare i tempi dell’alternanza del traffico in funzione dei flussi di maggiore intensità.

Analoghe condizioni si verificano sulla SS 658 “Potenza–Melfi”, dove è presente un tratto a senso unico alternato regolato da impianto semaforico e senza particolari criticità.

Sull’autostrada A2 del Mediterraneo si registra nei giorni di festa la presenza di un solo cantiere nel tratto compreso tra Lagonegro e Lauria, senza impatti significativi sulla circolazione. I referenti di ANAS hanno assicurato l’operatività h24 delle proprie Sale Operative e dei presidi di Pronto intervento, in costante raccordo con le Forze di Polizia, per la gestione di ogni eventuale criticità.

Nel corso della riunione è stato confermato quanto già pianificato nei giorni scorsi in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica con riferimento alle aree dei Laghi di Monticchio e di San Fele, tradizionalmente interessate da significativi flussi turistici nel periodo primaverile, dove sono stati definiti specifici dispositivi di vigilanza e gestione della viabilità. Sulla rete provinciale sarà assicurata la presenza della Polizia Provinciale e del personale cantoniere al fine di garantire la continuità dei servizi, la reperibilità tecnica e la sicurezza della circolazione.

Sotto il profilo dei controlli sarà assicurato un rafforzamento generalizzato dei dispositivi di vigilanza nelle giornate festive e nei periodi caratterizzati da maggiore mobilità. In particolare, la Polizia Stradale assicurerà un’intensificazione dei servizi di pattugliamento lungo l’autostrada A2, la SS 407 Basentana, la SS 658 Potenza–Melfi e la Fondovalle dell’Agri, presso le aree di servizio, anche ai fini della prevenzione dei fenomeni di criminalità predatoria. Le pattuglie saranno impiegate con dispositivi luminosi ad alta visibilità per rafforzare la percezione di sicurezza da parte degli utenti della strada. Analogo rafforzamento dei controlli sarà garantito dall’Arma dei Carabinieri e dalla Guardia di Finanza.

È stata confermata la piena integrazione tra le Sale operative ed il C.O.A. di Sala Consilina per assicurare il massimo livello di coordinamento informativo e di tempestività negli interventi. Sotto il profilo della safety, infine, i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile regionale ed il servizio di emergenza sanitaria D.E.U. 118 hanno garantito la piena disponibilità di uomini e mezzi per la gestione di eventuali situazioni di emergenza.

“La sicurezza della circolazione stradale rappresenta una priorità assoluta, soprattutto nei periodi caratterizzati da maggiore mobilità. La pianificazione definita sui diversi tavoli nei giorni scorsi e che si sta perfezionando in queste ore conferma la solidità del modello di collaborazione interistituzionale che consente di garantire condizioni di traffico ordinate e viaggi sicuri per i cittadini e per i numerosi visitatori attesi nei prossimi giorni sul nostro territorio” ha spiegato il Prefetto di Potenza.