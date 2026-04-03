Casalbuono: lavori sul ponte Ische sulla SS19 “delle Calabrie”. Dal 7 aprile senso unico alternato
Lungo la Strada Statale 19 “delle Calabrie” entrano nel vivo i lavori per l’intervento di manutenzione in corso sul ponte Ische, in corrispondenza del km 92,800, nel territorio comunale di Casalbuono.
L’intervento, per un investimento complessivo di circa 1,3 milioni di euro, ha preso il via nel concreto nello scorso mese di gennaio con l’esecuzione di lavorazioni che hanno interessato, senza arrecare disagi alla circolazione della sovrastante Statale, la parte sottostante del ponte, in particolare attività di consolidamento di spalle e pile dell’opera che proseguiranno.
A partire da martedì 7 aprile verranno avviate anche le lavorazioni sull’impalcato che renderanno necessaria l’attivazione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico dal km 92,650 al km 93,250 fino al prossimo autunno.
In particolare, sull’opera si procederà alla demolizione e al rifacimento ex novo delle barriere di sicurezza laterali, oltre che ad attività di impermeabilizzazione della soletta, nuovi giunti di dilatazione e nuova pavimentazione, con relativa segnaletica.
Le attività avviate sono finalizzate ad elevare gli standard di sicurezza e percorribilità dell’intera arteria viaria, innalzando altresì la vita utile del ponte.