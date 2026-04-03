Un messaggio di pace, simbolico e profondamente attuale arriva dalla Pro Loco Teggiano in occasione della Santa Pasqua. Presso il suggestivo Seggio, uno dei luoghi più rappresentativi del centro storico, è stato realizzato l’Albero della Pace, un’installazione artistica che richiama i valori della solidarietà, della condivisione e della speranza.

L’iniziativa, ideata dalla vicepresidente Stefania Federico e dal dottor Gagliardi, è stata immediatamente condivisa dal presidente Biagio Matera. L’Albero della Pace è stato poi sviluppato insieme alle ragazze e ai ragazzi del Servizio Civile che hanno partecipato con entusiasmo e impegno alla sua realizzazione.

L’albero, composto da rami di ulivo e materiali riciclati, è arricchito da elementi simbolici: i fiocchetti rossi in memoria delle vittime di femminicidio, le bandiere delle nazioni in guerra, i nidi e gli uccellini fatti a mano, segni concreti di un messaggio universale di pace e rinascita. Il progetto ha man mano coinvolto attivamente tutta la comunità: fondamentale anche il contributo di tante signore e volontarie della Pro Loco e di Margherita Marmo. Il disegno alla base dell’installazione è stato realizzato da Rocco Di Lillo.

A spiegare il senso dell’iniziativa è la vicepresidente Stefania Federico: “L’Albero della Pace rappresenta la pace a 360 gradi. Abbiamo cercato di realizzare tutto a mano e con materiali riciclati, coinvolgendo tante persone. Ci sono simboli importanti, dai fiocchetti rossi alle bandiere delle nazioni in guerra, fino ai nidi e agli uccellini. È un lavoro condiviso che nasce dalla collaborazione di tutti e vuole lanciare un messaggio forte di pace, che riteniamo fondamentale soprattutto in questo momento storico”.

Un progetto corale, dunque, che testimonia ancora una volta la capacità della Pro Loco Teggiano di farsi promotrice di iniziative dal forte valore sociale e culturale, trasformando un luogo simbolo della città in uno spazio di riflessione e partecipazione.