Disavventura ieri a Torre Orsaia per un bambino e sua sorella.

Mentre scorrazzavano in bicicletta tra le strade del paese, sono caduti al suolo. Ad avere la peggio è stato il bimbo di 10 anni che ha riportato seri traumi.

I sanitari del 118 hanno trasportato i due all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, ma per lui si è reso necessario il trasferimento al Santobono di Napoli. Non sarebbero preoccupanti invece le condizioni della sorella.

La comunità di Torre Orsaia resta in apprensione per le sorti dell’inforunato.