Torre Orsaia: cade dalla bici e si ferisce gravemente. Bimbo trasferito al “Santobono” di Napoli
Disavventura ieri a Torre Orsaia per un bambino e sua sorella.
Mentre scorrazzavano in bicicletta tra le strade del paese, sono caduti al suolo. Ad avere la peggio è stato il bimbo di 10 anni che ha riportato seri traumi.
I sanitari del 118 hanno trasportato i due all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, ma per lui si è reso necessario il trasferimento al Santobono di Napoli. Non sarebbero preoccupanti invece le condizioni della sorella.
La comunità di Torre Orsaia resta in apprensione per le sorti dell’inforunato.