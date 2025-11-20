Una giornata di festa e commozione oggi a Baragiano, dove la comunità si è stretta con affetto attorno a Domenica Spadola che ha raggiunto l’importante traguardo dei 100 anni.

La signora è la terza persona del paese che quest’anno ha compiuto un secolo di vita. Per celebrare la sua intensa vita si è tenuta una cerimonia pubblica alla presenza del Sindaco Giuseppe Galizia, del Parroco don Josè Conti, delle autorità locali, dei familiari e di tanti cittadini che hanno voluto rendere omaggio alla longeva concittadina.

Durante i festeggiamenti, non sono mancati momenti di grande emozione, tra aneddoti, ricordi. Inoltre, è stata consegnata a Domenica una targa celebrativa quale simbolo di riconoscenza e ammirazione per una vita lunga e piena, testimone del passato e delle tradizioni del territorio.

“L’Amministrazione comunale esprime i più sinceri auguri a Domenica Spadola, esempio di forza, serenità e memoria collettiva” il commento del primo cittadino.