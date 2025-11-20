Blitz antidroga della Polizia Municipale di Eboli in località Campolongo.

Gli agenti, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Salerno, hanno individuato due marocchini intenti in attività di smercio di stupefacenti. Grazie ad un’azione di monitoraggio è stata individuata una struttura abusiva in prossimità della via Litoranea in cui i due noti pregiudicati alloggiavano.

Alle 6 di questa mattina è scattato il blitz. All’interno dell’alloggio sono stati rinvenuti 800 euro in contanti di non giustificata provenienza, due coltelli a lama lunga detenuti all’interno dei comodini, sette cellulari.

Uno dei due pregiudicati si era nascosto sotto il letto, poiché destinatario di decreto di espulsione.

Gli agenti hanno operato in una zona della città in cui la presenza di spacciatori mette a rischio sia la serenità dei residenti che lo sviluppo turistico. Un segnale preciso per la legalità e la sicurezza.