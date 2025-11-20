Rubano merce da un negozio a Salerno ma vengono scoperti. Georgiani in manette
Rubano merce da un negozio, cittadini georgiani arrestati a Salerno.
Gli agenti della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Salerno hanno proceduto all’arresto per il reato di furto aggravato in concorso.
Gli stranieri, segnalati a bordo di un veicolo sospetto nei pressi di un noto esercizio commerciale nella zona orientale della città, durante i controlli sono stati trovati in possesso di merce priva dello scontrino fiscale e risultata poi rubata.
Accompagnati presso gli Uffici per i rilievi fotosegnaletici, sono risultati poi precedenti specifici a loro carico.
Al termine delle attività gli arrestati sono stati accompagnati presso il Carcere di Salerno in attesa del rito direttissimo.