La mano degli incivili lascia ancora segni tangibili e nocivi.

Nel torrente Asa di Pontecagnano stamattina è intervenuta una squadra delle Guardie ambientali per rimuovere una montagna di rifiuti, perlopiù speciali.

Nell’acqua vecchie vasche da bagno, buste nere di spazzatura indifferenziata, plastica, pezzi di infissi. Una discarica a cielo aperto che mina la salubrità del suolo ai danni degli stessi abitanti.

Non si comprende ancora la pericolosità di un atteggiamento così incurante verso l’ambiente. I volontari hanno rimosso una buona parte dei rifiuti, ma non sono pochi quelli che restano nel torrente e nei terreni circostanti.