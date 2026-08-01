Sono diverse le panchine imbrattate con pennarelli indelebili in piazza Monsignor Antonio Forte a Polla. Le foto testimoniano scarabocchi e nomi scritti sulla pietra, nella totale non curanza del bene pubblico.

L’Amministrazione comunale guidata da Massimo Loviso ha lanciato un appello alla comunità: “In merito all’utilizzo della Piazza Monsignor Antonio Forte si richiama l’attenzione dei cittadini al rispetto, anche da parte dei più piccoli, all’arredo urbano presente sul territorio comunale”.

“Vi sono continui danni al patrimonio comunale – hanno proseguito gli amministratori -. La Polizia Locale intensificherà i controlli anche sull’uso dei monopattini, delle biciclette e sui comportamenti non conformi al Codice della Strada, al buon senso ed al vivere civile. Si invita, pertanto, la cittadinanza ad una pronta e civica collaborazione“.