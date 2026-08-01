Dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un milione di euro alla Basilicata per investimenti stradali.

La misura riguarda lo scorrimento della graduatoria 2025 del “Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni”, fortemente voluto dal ministro Matteo Salvini e destinato ad interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade nei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti.

Beneficiari sono 8 comuni, tra cui Moliterno, Savoia di Lucania e Vietri di Potenza. Per ciascun intervento l’importo massimo è di 150mila euro.

Soddisfazione è stata espressa da Salvini e dall’Amministrazione regionale a guida Bardi.