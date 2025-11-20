Anche quest’anno con la sesta edizione di IlluminiAMO Salerno la città si prepara a vivere un momento di magia e comunità: non è soltanto una tradizione natalizia ma una vera e propria festa di partecipazione.

Un’iniziativa nata ai tempi della pandemia da Pippo Pelo, che oggi continua a vivere per esplicita richiesta dei salernitani per rafforzare il senso di appartenenza e condivisione.

Un’idea concepita in un momento buio per regalare a tutti un segno di speranza che è diventata un rito, amato, voluto, desiderato: sono i cittadini stessi, nei sondaggi sui social, con le loro domande per strada, attraverso i commenti, le foto, a chiedere quando accenderanno i balconi, come addobbarli, quali luci usare. È un dialogo che dura mesi perché IlluminiAMO non è un evento imposto, ma un’azione collettiva che mette al centro i salernitani.

Lo scorso anno, in una diretta social con Pippo Pelo, che non è solo ideatore ma anima e voce dell’evento, si votò per accendere le luci dei balconi di Salerno domenica 8 dicembre alle 18. Quest’anno la data verrà stabilita con la stessa modalità.

Ma si sa già che, come da tradizione, all’accensione si rinnova anche la magia del coro: qualche giorno dopo, il CoroPop di Ciro Caravano tornerà sui ballatoi di Via Velia per un concerto a cappella, un momento iconico che unisce musica e balconi illuminati.

L’iniziativa continua ad essere unica nel suo genere: non esiste un’altra città in Italia dove, in un giorno preciso e a un’ora stabilita, migliaia di abitanti accendono contemporaneamente le luci dei propri balconi guidati da una diretta social con un personaggio pubblico.

“Ogni anno, quando guardo il numero di iscritti al nostro gruppo Facebook, sento che non è una semplice festa ma un patto d’amore con la città. Una corrispondenza che mi arriva anche dal fatto che, per il terzo anno consecutivo, tornerò a presentare il Capodanno in piazza. Per me un’altra luce bellissima. Riscaldiamo calore e comunità con IlluminiAMO, l’iniziativa di tutti. È vedere Salerno riflessa nei suoi balconi, nei sorrisi, nelle speranze condivise. E non potrei essere più orgoglioso di essere, ancora una volta, la guida di questo momento” dichiara e anticipa Pippo Pelo.

IlluminiAMO Salerno non è solo un’espressione natalizia: è un modo in cui i salernitani si mettono in gioco, si parlano, si guardano. Con le loro luci, le foto dei balconi, i consigli su dove fare acquisti per le decorazioni, mostrano a tutti che non è solo la città ad essere illuminata, ma il legame tra chi la abita.