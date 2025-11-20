Nell’aula magna “Innamorato” del Polo liceale “Pomponio Leto” a Teggiano oggi gli studenti dell’indirizzo Made in Italy e di quello Economico Sociale sono stati introdotti alle opportunità lavorative grazie all’intervento della dottoressa Maria Antonietta Aquino di Confesercenti Vallo di Diano.

Aquino ha tenuto un approfondimento delle tematiche e delle opportunità inerenti l’imprenditoria, con speciale attenzione alla produzione del “Made in Italy”, quale marchio distintivo della capacità imprenditoriale nazionale. Nell’occasione è stata siglata la convenzione tra il “Pomponio Leto” e la Confesercenti per supportare ulteriormente gli studenti nello svolgimento e nella scelta dei percorsi di Formazione Scuola Lavoro (FSL).

“Un ringraziamento ad Aquino che da sempre offre il suo sostegno per le opportunità di orientamento e di ampliamento dell’offerta formativa – ha affermato la Dirigente scolastica Maria D’Alessio -. Vogliamo che conosciate imprenditori del Vallo di Diano per farvi capire come fare impresa e di successo”.

Aquino ha illustrato cosa sono le associazioni di categoria industriali per spiegare come tutelare il Made in Italy e come valorizzarlo. Grazie alla sinergia tra l’istituto scolastico e Confesercenti gli studenti avranno l’opportunità di dialogare con gli imprenditori, di conoscere il percorso che li ha portati al successo e di capire quali sono le figure ricercate sul mercato.

Durante l’incontro Aquino ha sottolineato, con l’interazione degli studenti, le peculiarità di un prodotti Made in Italy. “La fase di produzione del Made in Italy è probabile che sia stata avviata all’estero, mentre le procedure più complesse in Italia – ha spiegato -. Quando si parla di un prodotto 100% Made in Italy, invece, si ci riferisce a qualcosa nato e creato totalmente nel Paese. Con il primo protocollo di impresa che andremo a siglare oggi, realizzerete un video per un’azienda di Teggiano”. Particolare attenzione si è poi rivolta agli sbocchi che offre il liceo Made in Italy e ai sogni degli studenti.

Confesercenti ha incoraggiato a coltivare i desideri imprenditoriali essendo presenti nella sola provincia di Salerno “30mila imprese giovanili, cioè condotte da giovani tra i 18 e i 35 anni”. Aquino rivolgendosi agli studenti ha affermato che “marketing, digital marketing, comunicazione sono competenze che bisogna sviluppare per promuovere un prodotto. Potreste essere voi a ricoprire questi ruoli. Siete il futuro”.

Un secondo protocollo di intesa tra il “Leto” e l’associazione di categoria riguarda il programma GOL. “È importante iscriversi al Centro per l’impiego. Anche all’università vi chiederanno l’adesione” ha rimarcato Aquino.

Continua la formazione con fini pratici tanto che al “Pomponio Leto” Confesercenti offrirà il corso gratuito di informatica con certificazione finale e svolgimento online per la durata di 60 ore.