Ladri in azione nei giorni scorsi a Salerno, nella zona collinare, ai confini con San Mango Piemonte.

I malviventi si sarebbero introdotti in un’abitazione e dopo aver puntato una cassaforte avrebbero portato via monili e oggetti di valore. Il colpo ammonterebbe a circa 100mila euro.

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato che hanno avviato le indagini per tentare di dare un volto ai responsabili ed assicurarli alla giustizia.