Il Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni – Ambito S10 ha pubblicato l’avviso pubblico per l’acquisizione delle domande di iscrizione ai nidi e micronidi d’infanzia per l’anno educativo 2026/2027, rivolto ai bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi residenti nei 19 Comuni dell’Ambito S10.

Sono ammessi a presentare domanda di iscrizione i genitori, o chi esercita la potestà genitoriale, dei bambini residenti nei Comuni di Atena Lucana, Auletta, Buonabitacolo, Caggiano, Casalbuono, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Padula, Pertosa, Petina, Polla, Sala Consilina, Salvitelle, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant’Arsenio, Sanza, Sassano e Teggiano. Possono inoltre presentare domanda anche i genitori dei bambini non residenti, ma domiciliati nel territorio dell’Ambito S10 per motivi di lavoro o di assistenza a un familiare anziano (over 65) o con disabilità.

I nidi e micronidi d’infanzia del Consorzio Sociale rappresentano uno dei servizi socioeducativi più qualificati dell’intero territorio e costituiscono un punto di riferimento per centinaia di famiglie, accompagnando i bambini nei primi anni di vita attraverso un percorso educativo fondato sull’accoglienza, sulla crescita, sulla socializzazione e sul benessere.

“I servizi dedicati alla prima infanzia – sottolinea il presidente del Consorzio Michele Di Candia – rappresentano uno degli investimenti più importanti che un territorio possa fare. Offrire ai bambini ambienti educativi qualificati fin dai primi mesi di vita significa sostenere concretamente le famiglie e creare le basi per una comunità più inclusiva e attenta ai bisogni delle persone. I nostri nidi sono oggi un punto di riferimento per l’intero Ambito S10 e continueremo a lavorare per garantire servizi sempre più qualificati, accessibili e vicini alle esigenze delle famiglie”.

Il servizio è garantito in favore dei minori residenti nei 19 Comuni dell’Ambito S10. I Micronidi sono attivi nei comuni di Auletta in Via Provinciale, nell’ex Casa Comunale e a Sanza, in Via Val D’Agri. Gli Asili Nido sono presenti ad Atena Lucana in Via Stazione, lungo la S.S. n. 166, a Montesano sulla Marcellana in Via Dante Alighieri, in località Scalo, a Padula in Località Cardogna, Polla in Via dell’Annunziata, a Sala Consilina in Via San Rocco, a Sant’Arsenio in Via Aldo Moro, n. 2, a Sassano in Via Macchia Mezzana, 20 e a Teggiano in Località San Marco.

Il nido si distingue dal micronido per la diversa capacità ricettiva: il primo può accogliere da 30 a 60 bambini, mentre il secondo da 6 a 29 bambini, entrambi nella fascia di età compresa tra i 3 e i 36 mesi. I servizi garantiscono l’accoglienza, la cura del bambino, la mensa e il riposo pomeridiano, assicurando un ambiente educativo qualificato e adeguato alle esigenze della prima infanzia.

“Con la pubblicazione dell’avviso – evidenzia Antonio Domenico Florio, direttore del Consorzio – prende ufficialmente il via il percorso per il nuovo anno educativo. Invitiamo tutte le famiglie interessate a consultare attentamente l’Avviso Pubblico e a presentare la domanda entro i termini previsti. Negli anni i nostri nidi hanno registrato una crescita costante delle richieste, confermando la qualità del servizio e la fiducia che le famiglie continuano a riporre nel lavoro svolto dal Consorzio, dalle educatrici e da tutto il personale impegnato quotidianamente nelle strutture”.

Le domande di iscrizione, da presentare esclusivamente online, dovranno essere inoltrate entro le ore 14.00 del 27 agosto secondo le modalità indicate nell’Avviso Pubblico pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni – Ambito S10.

Tutte le istruzioni per la compilazione della domanda e l’accesso alla procedura telematica sono disponibili nella sezione dedicata “Nidi e Micronidi” del sito.